Ortsratssitzung in Bissendorf

Bissendorf. Die 15. öffentliche Sitzung des Ortsrates Bissendorf findet am Donnerstag, 7. November, um 20 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Ortsbürgermeisterin

und der Verwaltung die Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes An der Quelle im Gemeindeteil Wennebostel, die Neubaumaßnahme Kindertagesstätte Kranichweg und Annahme eines Erbbaurechtes. Weiterhin geht es um die

Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes für die Gemeinde Wedemark – Festlegung des Routennetzes, die Gestaltungssatzung „Ortskern Bissendorf" und den Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020.