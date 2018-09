Ortsratssitzung in Resse

Resse. Die zehnte öffentliche Sitzung des Ortsrates Resse findet am Montag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr im Moorinformationszentrum Resse, Altes Dorf 1b statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der

Tagesordnung stehen neben Mitteilungen des Ortsbürgermeisters und der Verwaltung die

Verpflichtung eines neuen Ortsratsmitgliedes, der Bericht zu laufenden Naturschutzprojekten bei Resse; Life plus Projekt „Hannoversche Moorgeest“, Bau des Mooerlebnispfades und Wiederherstellung der Sandheidefläche (Herr Hollenbach, Region Hannover), der Sachstand zur Standortsuche für einen Wertstoffcontainerplatz in Resse, die Ortsentwicklung Resse, der Bebauungsplan Nr. 14/05 „Ferienhaussiedlung II“ im Gemeindeteil Resse, die Neuaufstellung als Bebauungsplan Nr. 14/13 „Drosselstieg“ sowie der Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019.