Ortsreinigung

Mellendorf. Zur alljährlichen Ortsreinigung treffen sich am Samstag, 21. März, um 10 Uhr alle Interessierten bei der Feuerwehr in Mellendorf. Hauptorganisator ist wieder der Verschönerungsverein – mit großer Unterstützung der Ortswehr aus Mellendorf und mit dem Ortsrat als Schirmherr. Für die Kinder gibt es nach getaner Arbeit wieder eine kleine Belohnung in Form eines Eisgutscheines und natürlich wartet für alle Teilnehmer wieder eine leckere Bratwurst darauf, gegessen zu werden. Auch der Vorstand von MPM würde sich freuen, wenn weitere Mitglieder des MPM an diesem Tag Zeit und Lust hätten, die Aktion zu unterstützen.