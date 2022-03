Ortsreinigung

Mellendorf (awi). Am Sonnabend, 26. März, lädt der Mellendorfer Bürger- und Verschönerungsverein mit Unterstützung der Ortswehr aus Mellendorf und unter Schirmherrschaft des Ortsrates alle Einwohnerinnen und Einwohner zur Ortsreinigung ein. Treffen ist um 10 Uhr am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr, Gilborn 4 in Mellendorf. Nach getaner Arbeit gibt es wie immer die leckeren, von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mellendorf, gegrillten Bratwürste, kalte Getränke und Eisgutscheine für die Kinder. Die Organisatoren freuen sich auf viele fleißige Helfer und hoffen auch in diesem Jahr auf eine hohe Beteiligung der Mellendorfer Kinder.