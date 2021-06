Ortsschild gestohlen

Elze. In der Nacht zum Sonnabend kam es am Ortseingang von Elze an der Hohenheider Straße zur Sachbeschädigung eines Leitpfostens sowie Diebstahl eines Ortseingangsschildes und eines Verkehrszeichens Achtung Gefahrenstelle. Ein Zeuge hatte zuvor eine Gruppe von Jugendlichen gesehen, die sich in dem Bereich aufgehalten haben sollen. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise bezüglich der Tat bzw. der beobachteten Personen.