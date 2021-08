Ortsschild gestohlen

Brelingen. Ein Spaziergänger teilte am am 22. Juli mit, dass ein Ortschild in Brelingen am Speckweg entwendet worden war. Täterhinweise konnten nicht erlangt werden. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.