OSDA-Weihnachtscafé und Basar

Bissendorf. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein OSDA-Weihnachtscafé. Es findet diesmal am Sonntag, 9. Dezember, von 14 bis 18 Uhr wieder im Bürgerhaus in Bissendorf statt. In diesem Jahr fokusiert OSDA ausschließlich auf Ghana. Sven Ernst, der die Projekte in Südafrika angestoßen hat, hat nun mit der Wedebiene genug zu tun und kann sich nicht mehr bei OSDA einbringen.

Um das Event für alle erlebbar zu machen, wird es in diesem Jahr Voträge von ehemaligen Freiwilligen geben. Hannah und Vanessa, die 2017/2018 in Ghana waren, werden je um 14.30/15.30/16.30 und 17.30 Uhr einen Vortrag im „Trauzimmer“ anbieten und es wird auch eine „Mitmachecke“ für Kinder geben. Weiterhin gibt es wieder viele Infos zum Verein und den Projekten in Ghana – es sind einige dazugekommen. Es gibt nun auch, neben dem Projekt in Vakpo (Volta Region), Projekte in Cape Coast (Central Region) und Accra (Greater Accra Region). Weitere ehemalige Freiwillige kommen aus ganz Deutschland, um das Event zu unterstützen und sind bereit Frage und Antwort zu stehen.

Für ein ausreichendes Kuchenbüfett ist gesorgt und es wird ebenfalls wieder Snacks aus Ghana geben. Beim letzten Besuch in Ghana wurde wieder fleißig eingekauft, sodass nun Stofftiere, Fächer, Schmuck und andere Schätze aus Ghana ausgestellt werden.