Oster-Nachlese bei SPD 60 plus

Wedemark. Am Mittwoch, 20. April, treffen sich um 14 Uhr Mitglieder und Freunde der SPD-AG 60 plus Wedemark im Gesellschaftsraum des Gasthauses Bludau in Wennebostel, Alter Postweg 8. Die Veranstaltung ist öffentlich, Gäste sind willkommen. Alle wollen über die Ereignisse der vergangenen Wochen sprechen, sei es in der Gemeinde, dem Land Niedersachsen, der Bundesrepublik oder der Welt. Wortbeiträge sind ausgesprochen erwünscht. Da nach der langen Corona-Pause die Teilnehmerzahl nur ungenau abgeschätzt werden kann, ist eine telefonische Anmeldung bis zum 14. April um 16 Uhr erbeten, entweder bei Ruth Kraaß, Telefon (05130) 62 85, oder Irmhild Hennig, Telefon (05130) 69 66. Dabei bitte auch Bescheid sagen, ob Kaffee und Kuchen oder ein herzhafter Imbiss gewünscht wird, damit der Wirt alles gut vorbereiten kann.