Oster-Treff auf dem Amtshof

Bissendorf. Zum Osterfest lädt die EventLese auf den Amtshof nach Bissendorf ein. Am Ostersamstag, 16.April, heißt es wieder von 15 bis 20 hr „Crêpes meets Getränke“.

Dieses Mal konnte das Team um Katharina Sauer, Martin Müsken und Sebastian Manstein noch die Fleischerei Klemm zur kulinarischen Abrundung dazu gewinnen. Müsken Weine schenkt Wein, Bier und Softdrinks aus, um auf Ostern anzustoßen.Die Crêperie on Tour hat eine süße, herzhafte und österliche Karte im Gepäck. In gemütlicher Atmosphäre auf dem historischen Hof vor dem Bürgerhaus werden kleine Feuertonnen entzündet und die Gäste dürfen sich auf eine kleine musikalische Überraschung freuen. Vielleicht schaut auch der Osterhase vorbei.Das EventLese Team freut sich auf seine gutgelaunten Gäste.