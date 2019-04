Osterbacken

Brelingen. Am Karsamstag, 20. April, wird der Backbetrieb im alten Backhaus im Pfarrgarten hinter dem Gemeindehaus wieder aufgenommen. Das „Backhaus-Team“ wird den Ofen anheizen, damit ab 14 Uhr die mitgebrachten, fertig vorbereiteten Backwaren, wie Blechkuchen, Hefezöpfe oder Brotlaibe in die „Röhre“ geschoben werden können. Es ist immer wieder ein Erlebnis für dir ganze Familie, bei dieser Arbeit zuzusehen, den Duft des frischen Gebäcks zu riechen und von Kostproben zu naschen. In der Wartezeit ergeben sich auf der Wiese vor dem Backhaus Gelegenheiten, alte oder neue Bekannte zu treffen.