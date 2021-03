Osterbaum in Berkhof

Bunte Eier auf der Feuerwehrwiese

Berkhof. Der Verein Schöner Leben Berkhof - Plumhof - Sprockhof hat auf der Feuerwehrwiese in Berkhof einen Osterbaum aufgestellt und lädt alle großen und kleinen Bürgerinnen und Bürger ein, den Baum mit bunten Ostereiern oderanderer Osterdekoration zu schmücken. Egal ob handbemalt, bestickt, umhäkelt oder beklebt. Die Idee der alten Tradition einen Osterbaum aufzustellen kommt von Elke Steinmetz als Alternative für das sonst auf der Wiese stattfindende Osterfeuer.Die Tradition, zu Ostern bemalte Eier an die Bäume zu hängen, hat einen frühen Ursprung.Dieses Symbol passt gut zum Frühling, in dem die Vegetation plötzlich wieder neu zum Leben erwacht. Die bunten Farben am Ostereierbaum vertreiben die kalte und karge Jahreszeit. Gleichzeitig erwachen auch die Bäume aus dem Winterschlaf und schenken uns eine reiche Blütenpracht. Der Verein hofft auf rege Beteiligung, damit die kalte und karge Jahreszeit von den bunten Farben der Ostereier vertrieben wird und sich alle Einwohneran dem Anblick erfreuen können.