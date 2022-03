Ostereier gestalten und entdecken

Elze. Ostern ist bunt und Freude pur. Eine Osteraktion wird von der evangelisch-lutherischen Kirche in Elze angeboten und spricht alle an, die Lust haben, kreativ zu werden: Es sind Ostereier zu gestalten und dekorieren, die dann auf dem Kirchengelände zu Ostern versteckt werden. Entsprechende Eierrohlinge (Holzplatten in Eierform, ca. 40 bis 60 cm groß) stehen ab sofort zur Verfügung und können zur weiteren Gestaltung im Kirchenbüro (Tel.: 05130 2922) kostenlos abgeholt werden. Die Eier sind dann bitte bis Ostersamstag 10:00 Uhr an der Pfarrscheune abzugeben. Auf jedem Ei wird dann ein Buchstabe angebracht. Wer alle Eier entdeckt und die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringt, erhält ein Lösungswort. Dieses wird auf eine Karte geschrieben (die an der Pfarrscheune dann ausliegen wird). Sie ist beim Kirchenbüro in den Briefkasten zu werfen und nimmt damit an der Verlosung teil. Tolle Preise warten auf die kreativen Bastler.