Ostereierschießen

Bissendorf. Am Mittwoch, 3. April, wird ab 19 Uhr das Ostereierschießen ausgetragen, Meldeschluss ist um 20.30 Uhr. Zu diesem geselligen, schießsportlichen Ereignis sind Nichtmitglieder herzlich in das Schützenhaus Bissendorf, Am Mühlenberg eingeladen. Geschossen wird mit dem Luftgewehr, gewertet werden die beiden besten Teiler-Ergebnisse. Die Siegerehrung findet während des anschließenden Eieressens statt. Damit ausreichend Eier bestellt werden können, ist eine Anmeldung beim Schießwart Dirk Pluschke unter Telefon (01 72) 5 44 03 11 oder per E-Mail d.pluschke@htp-tel.de bis zum 24. März erwünscht. Die Veranstalter freuen sich auf viele Gäste.