Ostereierschießen

Hellendorf. Das Ostereierschießen beim Schützenverein Hellendorf findet am Sonnabend, 6. April, von 15 bis 17 Uhr statt. Übungs- und Vorschießen am Mittwoch, 3. april, von 19 bis 21 Uhr. Geschossen wird Luftgewehr sitzend aufgelegt auf Teilerschieben. Kidnerm bis elf Jahre schießen mit dem Lasergewehr. Im Anschluss an das Schießen findet ein gemeinsames Eieressen mit Umtrunk statt. Hieran können auch Nichtschützen gegen eine Umlage von fünf Euro teilehmen.