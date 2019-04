Ostereierschießen

Scherenbostel. Auch in diesem Jahr lädt der Schützenverein Scherenbostel alle Mitglieder, Freunde und Bekannte zum traditionellen Ostereierschießen am Donnerstag, 18. April, ab 17.30 im Schützenhaus (Scheibenausgabe von 17.30 bis 20.30 Uhr) ein. Es werden wieder jede Menge Eier gebraten. Am Ostersonntag, 21. April, wird bei Einbruch der Dämmerung (gegen 19 Uhr), das Osterfeuer in Scherenbostel abgebrannt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Von Sonnabend, 13. April, bis Sonnabend, 20. April, um 15 Uhr, darf Brennmaterial (reiner Baum- und Strauchschnitt , keine Stucken) auf der markierten Fläche angefahren werden.