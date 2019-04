Osterfeiertage: Gelbe-Sack-Abfuhr verschiebt sich

Region. An den Osterfeiertagen und in der anschließenden Woche verschieben sich die gewohnten Termine für die Wertstoffabfuhr von Remondis in den Umlandkommunen der Region Hannover um jeweils einen Tag. Am Karfreitag, 19. April, werden die Gelben Säcke nicht abgeholt. Stattdessen holt Remondis die LVP-Abfuhr am Folgetag, also Sonnabend, 20. April, vollständig nach. Auch am Ostermontag, 22. April, findet keine Abfuhr statt. Die Montagstour verschiebt sich auf Dienstag, 23. April. Die weiteren Abfuhrtermine in der Woche werden dadurch ebenfalls um jeweils einen Tag nach hinten verschoben: von Dienstag auf Mittwoch, 24. April, von Mittwoch auf Donnerstag, 25. April, von Donnerstag auf Freitag, 26. April, und von Freitag auf Samstag, 27. April. Die Gelben Säcke müssen bis um 7 Uhr morgens am Straßenrand zur Abholung bereitgestellt werden.