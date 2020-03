Osterfeuer in Abbensen

Abbensen. Das diesjährige Osterfeuer findet am Ostersonnabend, 11. April, um 19 Uhr auf dem Platz am Feuerrohr statt. Für das leibliche Wohl wird wie immer von der Feuerwehr gesorgt. Die Jugendfeuerwehr sammelt auch in diesem Jahr wieder Baum und Strauchschnitt für eine Spende bei allen Anwohnern ein. Nicht mitgenommen werden Baumwurzeln, behandeltes Holz und Bauholz. Die Abholung erfolgt am Ostersamstag ab 9 Uhr, Anmeldungen dafür bei Hartmut Jagau, Telefon (0 50 72) 8 24, Jan Hopfenbach Telefon (01 74) 4 72 64 63 oder per E-Mail an abbensen@gemeindejugendwehr.de.