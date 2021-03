Ostergrüße der Kirchengemeinde

Mellendorf/Hellendorf. Die evangelische Kirchengemeinde Mellendorf/Hellendorf bringt die Osterbotschaft nach Hause! Für alle, die in diesem Jahr nicht zum Gottesdienst in die St. Georgs-Kirche kommen können oder wollen, soll es einen Umschlag geben, der alles enthält, um alleine oder mit der Familie Ostern zu feiern: Lieder, Texte und Gebete für eine Andacht zu Hause, eine Osterkerze, ein Back-Rezept und Blumensamen für die Fensterbank oder den Garten. Die Grüße werden in der Woche vor Ostern verteilt! Wer sicher gehen möchte, kann eine Mail (KG.Mellendorf@evlka.de) schicken oder einen (oder mehrere) Umschläge am Dienstag, 30. März, 9 bis11 Uhr, oder Donnerstag, 1. April, 16 bis 18 Uhr, direkt im Gemeindebüro, Wedemarkstraße 28, abholen.