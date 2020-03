Ostermalaktion für Kinder

Mellendorf. Die katholische Kirchengemeinde St. Marien Wedemark plant eine Ostermalaktion für Kinder. Es soll gerade in den Kar- und Ostertagen eine Verbindung zwischen den Kindern und der gesamten Pfarrgemeinde geschaffen werden.

Dazu sind alle Kinder eingeladen, Bilder zu Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und/oder Ostern zu malen. Diese Bilder können per mail mit Namen versehen unter: pfarrbuero@kkwede.de an das Büro der Pfarrgemeinde geschickt werden. Dann soll eine virtuelle Ausstellung mit den Bildern der Kinder auf der Homepage der Pfarrgemeinde erstellt werden. Sie wird dann unter: katholische-kirche-wedemark.de zu finden sein. Eventuell wird nach Aufhebung der Kontaktsperren auch eine echte Bilderausstellung in der Kirche oder im Gemeindehaus stattfinden.