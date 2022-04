Ostermontag mit Posaunenchor

Mellendorf/Brelingen. Am Ostermontag findet um 10 Uhr der gemeinsame Gottesdienst der Kirchengemeinden Brelingen und Mellendorf in der St.-Georgskirche Mellendorf statt. Der Posaunenchor unter der Leitung von Keiji Takao wird den Gottesdienst musikalisch begleiten. „In den letzten zwei Corona-Jahren haben einzelne Mitglieder des Posaunenchores am Osterfest vom Glockenturm gespielt. Das war wunderschön und bewegend. Jetzt freuen wir uns, dass der ganze Chor wieder in der Kirche spielen kann“, blickt Pastorin Noormann auf das Osterfest. Der fröhliche Gottesdienst ist ein Angebot für die ganze Familie, und im Anschluss gibt es für Kinder eine Ostereiersuche auf der Wiese.