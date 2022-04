Ostersamstag im Therapiegarten

Mellendorf. Am Ostersonnabend, 16. April, ist der Therapiegarten Grüne Stunde

wieder von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Das Team der Grünen Stunde bietet wieder in gemütlicher Runde Kaffee und Kuchen an. Besucher sind eingeladen den Garten in seinen Frühlingsfarben zu genießen. Das neue Samstagsprogramm liegt ebenfalls aus.

Der Garten befindet sich im Grabenweg 6 in Mellendorf.