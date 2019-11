Pärchen auf Diebestour

Mellendorf. Einen Ladendiebstahl beging ein Pärchen nach Auskunft der Polizei am Donnerstag zwischen 12.20 und 12.50 Uhr bei Rossmann in Mellendorf. Eine etwa 25-

30-jährige, schlanke, blonde Frau mit Pferdeschwanz betrat das Geschäft. Sie ging direkt in die Kosmetikabteilung und verstaute hochwertige Kosmetika in ihrem mitgebrachten, schwarzen Stoffbeutel. Diesen ließ sie dann in der Nähe stehen. Ein etwa 25- bis 30-jähriger Mann mit schwarzen, kurzen Haaren nahm den Beutel an sich und verließ das Geschäft. Die Frau folgte kurz danach. Bei der Überprüfung der Videoaufzeichnung wurde der Diebstahl festgestellt. Der Schaden lässt sich noch nicht abschließend beziffern. Bei der Tat trug die Frau eine auffällige, schwarze Jacke, die im unteren Bereich Fransen hatte sowie weiße Sportschuhe. Der Mann war mit einer schwarzen Blousonjacke und Bluejeans bekleidet.

Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05130) 97 70.