Parents for Future trifft sich

Wedemark. Jede Krise muss angegangen werden. Daher ist die Fridays for Future Bewegung auch trotz Corona nicht zum Stillstand gekommen. Nachdem in den vergangenen Monaten viele Aktionen online stattgefunden haben sind nun endlich wieder Versammlungen möglich. Am Dienstag, 1. September, um 19.30 Uhr trifft sich die Parents for Future Gruppe in der Wedemark wieder in Person. Das Treffen findet in der Agora im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf statt. Dabei wird unter anderem diskutiert, wie sich die Ortsgruppe am globalen Klimastreik am 25 September beteiligen wird. Neue Gesichter sind herzlich willkommen.