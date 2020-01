Park- und Ziergeflügelschau

Wiechendorf. Nachdem die Schau im Jahr 2019 ausgefallen ist, kann die Rassegeflügelzuchtvereinigung Wedemark wieder die Wedemarkschau für Park- und Ziergeflügel ausrichten. Die Schau ist zugleich auch die Landesverbandschau des Landesverbandes Hannover und die Kreisverbandschau des Kreisverbandes Hannover. Es werden zahlreiche Paare Park- und Ziergeflügel, wie Enten, Gänse und Tauben, in einer wunderschön geschmückten Schau präsentiert. Die Paare werden von fachkundigen Preisrichtern bewertet. Für das leibliche Wohl der Besucher wird mit einem reichhaltigen Kuchenbüfett im Vereinsheim gesorgt. Die Schau findet am 8. und 9. Februar statt im Vereinsheim auf dem Hof Schnehage in Wiechendorf; Am Taubenfelde 3. Die Eröffnungsfeier ist für den 8. Februar ab 10.30 Uhr geplant. Die Öffnungszeiten sind am 8. Februar von 11 bis 17 Uhr und am 9. Februar von 10 bis 16 Uhr.