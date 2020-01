Partnerschafts-Sängerfest mit Roye

Erstes Treffen am 28. Januar im Bürgerhaus

Bissendorf. Das Komitee für kommunale Partnerschaften lädt zum Treffen aller Chöre ein. Am Dienstag, 28. Januar, können interessierte Ensembles an der Vorbesprechung teilnehmen. Für Himmelfahrt 2021 plant das Komitee für kommunale Partnerschaften ein gemeinsames Sängerfest mit dem Chor der Partnerstadt Roye in der Wedemark. Ein erstes Treffen mit Vertretern interessierter Chöre der Wedemark findet am kommenden Dienstag, 28. Januar, um 18 Uhr im Ratssaal des Bürgerhauses in Bissendorf statt. Interessierte Personen sind herzlich willkommen.