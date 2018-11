Partynacht im MGH

DiscoBus holt die Teilnehmer ab

Mellendorf. Die Partynacht für alle von zwölf bis 15 Jahren in der Wedemark steigt am Sonnabend, 10. November. Dazu holt ein DiscoBus interessierte Jugendliche in den verschiedenen Orten ab. Im Mehrgenerationenhaus erwarten die Teilnehmer DJ Serax mit Playlist. Um 0 Uhr spielt der letzte Song, die Rückfahrt organisiert jeder selbst. Für Fragen steht Ellen Bruns von der Jugendpflege Wedemark uner Telefon (01 72) 3 17 08 46 oder E-Mail: ellen.bruns@wedemark.de zur Verfügung. Abfahrtszeiten des Busses: Nordtour – 17.50 Uhr Gailhof, Mitt; 17.58 Uhr Meitze, Dorfstraße; 18.05 Uhr Elze, Kirche; 18.15 Uhr Sprockhof; 18.25 Uhr Bennemühlen, Alte Chaussee; 18.30 Uhr Oegenbostel; 18.38 Uhr Rodenbostel; 18.47 Uhr Abbensen, Paul-Linke-Weg; 19 Uhr Mehrgenerationenhaus. Südtour – 18 Uhr Bissendorf-Wietze, ehemals Kärgel; 18.10 Uhr Bissendorf, Bürgerhaus; 18.15 Uhr Scherenbostel, Höpershof; 18.20 Uhr Wiechendorf; 18.30 Uhr Resse Mooriz; 18.40 Uhr Negenborn, Bürgerwiese; 18.48 Uhr Brelingen, an der Kirche; 19 Uhr Mehrgenerationenahus Musikwünsche können gesendet werden an discobus30900@gmail.com.