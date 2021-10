Pastorin wird verabschiedet

Brelingen. Die evangelische Kirchengemeinde St. Martini Brelingen verabschiedet sich am Sonntag, 17. Oktober, in einem Festgottesdienst von ihrer Pastorin Debora Becker. In diesem Gottesdienst, der um 15 Uhr in der Brelinger Kirche beginnt, wird Superintendent Holger Grünjes die Entpflichtung der Pastorin vornehmen. Für die Teilnahme gilt die 3-G-Regel, das heißt Besucher müssen entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Außerdem sollte jeder einen Mund-Nasen-Schutz dabeihaben.