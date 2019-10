PC-Kurs des Seniorenbeirats

Bissendorf. Ab Donnerstag, 7. November, ist ein Aufbaukurs für das Schreibprogramm MS-Word geplant. Inhalt sind Ansprechende Gestaltung von Texten und Tabellen und zusätzlich Einführung in die Grundrechenarten mit MS Excel. Es sind Grundkenntnisse erforderlich. Voraussichtlich ab Ende Januar 2020 folgt auch ein Einsteigerkurs: Grundlagen über die formale und optische Gestaltung von Briefen. Beide Kurse finden immer Donnerstag vormittags in der VHS Bissendorf statt. PCs sind vorhanden, eigene Laptops können aber nach Absprache mitgebracht werden. Anmeldungen per E-Mail unter gine5@gmx.net oder unter Telefon (01 76) 93 20 69 75.