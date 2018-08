PC-Kurs für Senioren

Anmeldungen ab sofort möglich

Bissendorf. Bei den Computerkursen beginnt am Dienstag, 11. September, um 10.30 Uhr ein neuer Kurs für Beginner ohne Vorkenntnisse. An den im Medienraum vorhandenen Computern mit dem Betriebssystem Windows 10 können Senioren den Umgang hiermit mit allen Grundlagen erlernen. Geplant sind zehn Termine: immer dienstags von 10.30 bis 12 Uhr in der Wedemärker Geschäftsstelle der VHS, Am Mühlenberg 15 in Bissendorf. Eine telefonische Anmeldung ist unbedingt erforderlich am 1. September und wieder ab dem 7. September bei Sieglinde Lindemann unter Telefon (0 51 30) 92 56 34 oder auf Handy unter (01 75) 2 37 74 98. Die Teilnehmerzahl ist auf sechs Personen begrenzt.