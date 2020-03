PC-Kurse

Wedemark. Der Internetkurs des Seniorenbeirats geht in die zweite Runde. Nach dem erfolgreichen Start mit dem PC-Einführungskurs für Senioren Ende letzten Jahres bietet Axel Behnke den Aufbaukurs „Internet 2 – jetzt geht's los!“ an. Ab 22. April wird er an zehn Vormittagen mittwochs den Umgang mit dem Internet beim Einkaufen, Verkaufen, Online-Banking und Mailen vermitteln. Grundkenntnisse, wie zum Beispiel Inhalt des Kurses „Keine Angst vor dem Internet“, werden vorausgesetzt. Nähere Informationen und Anmeldungen ab sofort bei Axel Behnke unter Telefon (0 51 30) 6 01 13.