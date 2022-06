Pedelec-Fahrerin verletzt

Hellendorf. Am Dienstag um kurz nach 15 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall in Hellendorf eine Pedelec-Fahrerin verletzt. Ein 55-jähriger Autofahrer bog von der Hellendorfer Straße nach rechts auf die Schwarmstedter Straße ab. Dabei übersah er die 36-jährige Pedelec-Fahrerin, die von Norden kommend in Richtung Mellendorf unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und die Frau fiel zu Boden. Durch den Aufprall verletzte sie sich an der linken Schulter und dem linken Fuß. Sie wurde wegen einer möglichen Gehirnerschütterung vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Einen Helm trug die Frau nicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.