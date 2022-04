Pedelec-Fahrkurse

Polizei setzt auf Sicherheit

Mellendorf. Auch in diesem Jahr können Pedelec-Begeisterte ab 50 Jahren beider Polizei Burgdorf wieder kostenlose Fahrkurse besuchen. In verschiedenenOrten im Landkreis finden in den Sommermonaten geleitete Veranstaltungen unterdem Motto „Pedelec fahren - aber sicher!" statt. Der Kurs "Pedelec fahren - aber sicher" richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene, die ein solches Elektrofahrzeug besitzen. Neben rechtlichen Aspekten rund um das neue Fortbewegungsmittel erklären Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Burgdorf auch, wie Helme richtig eingestellt werden. ImAnschluss können Teilnehmende unter der Anleitung der Polizei einen Parcoursabsolvieren und ihre Fähigkeiten auf dem Elektrorad zu testen und zu verbessern.Außerdem werden in den insgesamt vier Stunden Spurhaltung, Abbiegen, Kurvenfahren, sicheres Absteigen und effektives Bremsverhalten geübt.Die Kurse sind auf jeweils sechs Teilnehmende begrenzt. Ein geeigneter Helm und eineigenes Pedelec sind zu dem Kurs mitzubringen. Zur Sicherheit aller Beteiligtengilt die 3G-Regelung und das Tragen einer FFP2-Maske.In Mellendorf findet der Kurs "Pedelec fahren - aber sicher" am 07.06.2022 von09:30 bis 13:30 Uhr statt. Die genaue Örtlichkeit in Mellendorf steht noch nichtfest, wird Anmeldenden aber automatisch mitgeteilt.Anmeldungen an: praevention@pi-burgdorf.polizei.niedersachsen.de (bitteRückrufnummer angeben)