Personalversammlung bei der Gemeinde

Wedemark. Am Dienstag, 12. März, findet eine Personalversammlung der Beschäftigten der Gemeinde Wedemark statt. Aus diesem Grund bleiben die gemeindeeigenen Einrichtungen halbtags oder ganztags geschlossen: Das Rathaus inklusive des Bürgerbüros und der Kfz-Zulassung sowie das Standesamt sind erst ab 13 Uhr geöffnet. Die kommunalen Kitas werden an diesem Tag geschlossen bleiben. Die Bibliothek in Bissendorf öffnet von 15 bis 19 Uhr. Die Ausleihstelle in Mellendorf bleibt an diesem Tag geschlossen. Der Bauhof der Gemeinde Wedemark bleibt während der Versammlung ebenfalls geschlossen.