Pfadfinder setzen Zeichen des Friedens

Wedemärker tagen Friedenslicht in die Gemeinde

Wedemark Die Pfadfinder aus der Wedemark tragen das Friedenslicht als Zeichen des Friedens und Solidarität in die Gemeinde. In einem, von den Jugendlichen des Pfadfinderstamms Arche Noah Wedemark organisierten Gottesdienst am 22. Dezember wird das Licht an alle interessierten Menschen ausgesendet. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr in der katholischen Kirche Mellendorf. Menschen aller Konfessionen und Religionen sind hierzu herzlich eingeladen. Das Friedenslicht aus Bethlehem ist eine internationale Initiative des Friedens und der Solidarität. Besonders in Zeiten vieler internationaler Konflikte, senden Pfadfinder und Pfadfinderinnen ein starkes Symbol der Hoffnung auf Frieden an Weihnachten in die Welt. Das Friedenslicht wird jedes Jahr an der Flamme der Geburtsgrotte Christi in Bethlehem entzündet. Die Aktion wurde 1986 vom österreichischen Rundfunk ins Leben gerufen und seitdem entzündet jedes Jahr in den Wochen vor Weihnachten ein österreichisches Kind das Friedenslicht. Seit 1994 verteilen auch deutsche Pfadfinderinnen und Pfadfinder das Friedenslicht aus Bethlehem in ihren Städten und Gemeinden und zeichnen eine Spur des Lichtes durch Deutschland. Bis das Licht jedoch an Menschen in der Wedemark weitergegeben werden kann, hat es bereits eine weite Reise hinter sich: In Bethlehem entzündet, ist es per Flugzeug in einer explosionssicheren Laterne nach Wien gereist. Von dort wird das Licht in viele der europäischen Länder und auch in die USA transportiert. Auch dieses Jahr ist eine deutsche Delegation nach Österreich gereist und hatdas Friedenslicht per Zug und unter strengen Sicherheitsregelungen der Deutschen Bahn in über 30 deutsche Städte gebracht. Das Friedenslicht für unsere Gemeinde, haben Pfadfinder und Pfadfinderinnen der Wedemark in einer zentralen Aussendungsfeier in Hildesheim abgeholt. Bei der Feier nahmen Pfadfinder und Pfadfinderinnen der gesamten Diözese Hildesheim teil. Am 22. Dezember um 18 Uhr sowie an den Gottesdiensten am heiligen Abend wird das Friedenslicht in der katholischen Kirche Mellendorf an alle Menschen guten Willens weitergegeben.Der Pfadfinderstamm Arche Noah Wedemark besteht seit 1994 und bietet seither eine erlebnispädagogisch ausgerichtete Jugendarbeit in der Gemeinde Wedemark. Aktuell ist der Stamm auf rund 100 Mitglieder gewachsen und heißt Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeder Religion willkommen. Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 21 Jahre treffen sich in wöchentlichen Gruppenstunden, die in vier Altersstufen unterteilt sind, um eine altersgerechte Programmgestaltung zu ermöglichen. Natürlich gehören auch Ferienfreizeit und Zeltlager zum Angebot der Pfadfinder Arche Noah Wedemark. Als Teil des katholischen Pfadfinderverbandes Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) ist der Stamm Arche Noah Wedemark Mitglied des größten deutschen Pfadfinderverbandes. Die DPSG zählt ca. 100.000 Mitglieder und bietet ein Netzwerk für regionale, nationale und auch internationale Aktionen. In der Gemeinde Wedemark haben die Pfadfinder unter anderem an der Straße der Kinderrechte mitgearbeitet. Aktuell sind die Pfadfinder auf der Suche nach neuen ehrenamtlichen Helfern. Vorkenntnisse über Pfadfinder sind hierzu nicht erforderlich! Bei Interesse, schreiben Interessierte an vorstand@dpsg-wedemark.de.