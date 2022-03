Pfarrscheunenaktionstag

Start in den Frühling am Sonntag, 10. April, ab 14 Uhr

Elze. „Genießen Sie den Frühling an der Elzer Pfarrscheune am Sonntag, 10. April, ab 14 Uhr“, so lautet die Einladung von Carsten Kiegeland, Sprecher des Freundeskreis Pfarrscheune der Interessengemeinschaft innerhalb der Kirchengemeinde Elze, zum diesjährigen Aktionstag an der Elzer Pfarrscheune.Der „Freundeskreis Pfarrscheune“ möchte mit Kindern, Familien, Alt und Jung gemeinsam Nistkästen, Schmetterlingskästen und Insektenraketen bauen, Osterdekoration gestalten und mit allen Sinnen den Frühling erleben. Es können „Insektenraketen“ gestartet werden und man kann sich überraschen lassen, wo diese überall helfen können. Auch ein Kreativteam bietet kleine Osterbasteleien an. Abgerundet wird das Programm mit Kaffee, Waffeln und Kuchen, damit für das leibliche Wohl gesorgt ist.Der Freundeskreis informiert außerdem über den Stand der Dinge rundum die Elzer Pfarrscheune und über die in diesem Jahr geplanten Aktionen.Kuchenspenden für ein reichhaltiges Buffet nimmt die Kirchengemeinde gerne an der Pfarrscheune entgegen.Der Erlös dieses Tages ist für die ukrainischen Mitbürger und Flüchtlinge vor Ort bestimmt.Es gelten für die Veranstaltung die dann gültigen Vorgaben zu Pandemie.