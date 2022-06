Pfingst-Gottesdienste

Helstorf. Sowohl Pfingst-Sonntag als auch Pfinst-Montag finden in Helstorf wieder besondere Gottesdienste an besonderen Orten statt. Es hat schon eine kleine Tradition, dass die Menschen manchmal nicht zur Kirche zu kommen brauchen, sondern diese zu ihnen kommt. Pfingstsonntag ist wieder so ein besonderer Tag, an dem sich die Trecker-Kirche auf den Weg macht, um in allen sieben Dörfern der Gemeinde einen kurzen Gottesdienst zu halten. Diesmal in umgekehrter Reihenfolge: erste Station ist um 10 Uhr Warmeloh (Altes Spritzenhaus); um 11 Uhr Vesbeck (Wassermühle), Duden-/Rodenbostel (Dorfgemeinschaftshaus), 13 Uhr Abbensen (Dorfgemeinschaftshaus), 14 Uhr Helstorf (Am Waldrand, Wendehammer) und schließlich 15 Uhr Luttmersen (Transformator).

Am Pfingstmontag wird dann wieder der traditionelle Gottesdienst an der Vesbecker Wassermühle gefeiert. In diesem Jahr ist er erfreulicherweise zugleich wieder Auftakt zum Mühlenfest, das in den letzten beiden Jahren coronabedingt ausfallen musste. Er wird gemeinsam mit Pastor Jens Rake gestaltet vom Posaunenchor Helstorf unter der Leitung von Olaf Metterhausen. Beginn ist um 10 Uhr.