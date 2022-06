Pfingsten vor der Pfarrscheune

Elze. „Es ist schon fast zur Tradition geworden, einfach weil es immer wieder schön ist“, sagt Pastor Maik Schwarz. „Am Pfingstsonntag feiern wir um 14 Uhr vor der Pfarrscheune unseren Gottesdienst.“ Und dieser Gottesdienst wird noch aus anderen Gründen besonders: Neben den drei Taufen in diesem Gottesdienst stellt sich auch der Gospelchor, der im Gemeindehaus in Elze seit einiger Zeit probt, der Gemeinde vor. Außerdem wird Rudi Kaminski aus seinem Amt als Hausmeister der Kirchengemeinde verabschiedet und sein Nachfolger Peter Bolle wird in sein Amt eingeführt. Nach dem Gottesdienst laden die Pfarrscheunenfreunde zu Kaffee und Kuchen ein. „In den letzten Jahren hatten wir immer gutes Wetter,“ erinnert sich Carsten Kiegeland, „so hoffen wir auch in diesem Jahr, das schöne Ambiente vor der Pfarrscheune genießen zu können. Wenn Sie möchten, unterstützen Sie uns mit einer Kuchenspende zu diesen Tag. Ihre selbstgemachten Torten und Kuchen sind wunderbar. Um gut planen zu können bitten wir um Nachricht an unser Kirchenbüro, Telefon (0 51 30) 29 22 oder per E-mail an KG.Elze-Bennemuehlen@evlka.de.“ Der Erlös der Pfarrscheunen-Cafés ist für die Elzer Pfarrscheune bestimmt. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Elzer Kirche statt und das Pfarrscheunen-Café in der Pfarrscheune. Das nächste Pfarrscheunen-Café findet am Sonntag, 3. Juli, ab 14 Uhr und am 31. Juli ab 14 Uhr an der Pfarrscheune statt.