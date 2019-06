Pfingstsingen fällt aus

Elze. Aufgrund des kurzfristigen Ausfalls unserer Chorleiterin Nicoleta Ion muss das diesjährige Pfingstsingen am Pfingstmontag in Elze leider ausfallen. In der Kürze der Zeit ließ sich trotz intensiven Bemühens kein geeigneter Chorleiterersatz finden. Die Chorgemeinschaft bedauert diese Entscheidung sehr und hofft, dass es im nächsten Jahr wieder klappt.