Pflanzenflohmarkt im Therapiegarten

Mellendorf. Am Ostersonnabend, 3. April, findet im Therapiegarten Grüne Stunde am Grabenweg 6 in Mellendorf zum Start der Gartensaison wieder ein Pflanzenflohmarkt statt.

Einlass ist ab 14 Uhr. Die Zahl der Besucher, die gleichzeitig auf dem Gelände

sein dürfen, wird wie schon im letzten Jahr, am Einlass geregelt und daher um Geduld gebeten. Der Pflanzenmarkt geht bis 16.30 Uhr, es lohnt sich also auch ein späterer Besuch. Alle Besucher müssen sich an die AHA-Regeln halten, sowie eine medizinische Maske tragen. Parkflächen sind wieder ausgewiesen. Der Eintritt ist frei.