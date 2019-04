Pflanzenmarkt

Mellendorf. Die Gartenfreunde Mellendorf veranstalten einen Pflanzenmarkt am Sonnabend, 13. April, von 14 bis 17 Uhr auf ihrem Gelände an der Hermann-Löns-Straße. Jeder, außer Gewerbliche, kann am Gemeinschaftshaus einen Stand aufbauen. Es entstehen keine Gebühren. Es gibt auch Kaffee und Kuchen. Anmeldungen und Fragen an Sonia Fritsche unter Telefon (01 76) 40 75 61 83 oder im Geschäft BELLE VIE in Bissendorf, Scherenbosteler Straße 15.