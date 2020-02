Pflanzenmarkt

Mellendorf. Die Gartenfreunde Mellendorf veranstalten am Sonntag, 5. April, von 13 bis 17 Uhr einen Pflanzenmarkt auf ihrem Gelände an der Hermann-Löns-Straße. Gewerbliche Stände sind nicht zugelassen. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Aussteller-Anmeldungen und Fragen an Sonia Fritsche unter Telefon (01 76) 40 75 61 83 oder im Geschäft Belle Vie in Bissendorf, Scherenbosteler Straße 15.