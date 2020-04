Pflanzenmarkt im Therapiegarten

Mellendorf. in Abstimmung mit der Gemeinde Wedemark findet am Sonnabend, 2. Mai,

ab 14 Uhr im Therapiegarten Grüne Stunde ein Pflanzenmarkt statt. Die Adresse: Grabenweg 6. Wie bereits im vergangenen Jahr bieten Hobbygärtner ihre Stauden, Kräuter und andere Pflanzen auf dem Gelände an. Auf Grund der besonderen Situation wegen des Covid-19- Virus erden alle Besucher des Pflanzenmarktes gebeten, eine Alltagsmaske mitzubringen. Es wird nur einen Ein- und Ausgang über das Hofgelände geben, damit der Veranstalter

die Besucherzahl regeln kann. Alle Besucher werden gebeten, sich an die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln zu halten.