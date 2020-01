Pflegeeinsatz im Moor

NABU trifft sich am Moorerlebnispfad

Resse. Die Region Hannover hat den NABU Wedemark beauftragt, das Gelände um den Moorerlebnispfad bei Resse zu betreuen. Die Moore der Hannoverschen Moorgeest zählen zu den am besten erhaltenen Hochmooren in Niedersachsen und beherbergen eine einzigartige Flora und Fauna. Doch leider ist dieses empfindliche Ökosystem bedroht. Damit der Charakter dieses Gebietes erhalten bleibt, werden die offenen Moorbereiche rund um den Steg und die Sandheidefläche vom Baumaufwuchs freigehalten. Dazu bittet der NABU Wedemark um tatkräftige Unterstützung bei den Pflegeeinsätzen. Treffpunkt in Resse, Osterbergstraße 37, ist Sonnabend, 11. Januar, von 9 bis circa 14 Uhr oder solange wie man mag. Wetterfeste Kleidung („Zwiebeltaktik") und festes Schuhwerk, Handschuhe und eventuell Gummistiefel werden empfohlen. Wer möchte und hat, kann eigenes Werkzeug wie Astschere, Beil und ähnliches mitbringen. Für die Pausen ist ein kleiner Imbiss vorhanden.