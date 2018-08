Pilgerwanderung 2018 von Celle nach Wienhausen

Evangelisch-lutherische St.-Georgs-Kirchengemeinde Mellendorf lädt ein

Mellendorf. Auch in diesem Jahr lädt die Evangelisch-lutherische St.-Georgs-Kirchengemeinde Mellendorf wieder zu einer Pilgerwanderung ein, wieder auf der Via Scandinavica diesmal von Altencelle zum Kloster Wienhausen. Gestartet wird nach einem Gottesdienst um 10 Uhr in der Gertrudenkirche in Altencelle zu einer circa acht Kilometer langen leichten Wanderung auf ebenen Wegen entlang der Aller durch Wiesen und kleine Dörfer mit Ziel Kloster Wienhausen. Dort erwartet die Teilnehmer um 15 Uhr eine Klosterführung mit Besuch des wunderschön ausgemalten Nonnenchors aus dem 14. Jahrhundert sowie des Winterrefektoriums mit den weltberühmten gotischen Bildteppichen (Kostenbeitrag). Die Abschlussandacht wird dann einen Kilometer weiter in der kleinen Maria-Magdalenen-Kapelle in Oppershausen gefeiert. Wer dann noch Lust hat, lässt den Tag bei einem gemeinsamen Essen um 18 Uhr im Restaurant Allerkrug in Altencelle ausklingen. Abfahrt am Sonntag, 26. August, ist um 8.30 Uhr von der St.-Georgs-Kirche in Mellendorf. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Rückkehr gegen 18 Uhr beziehungsweise 20 nach dem gemeinsamen Essen. Verpflegung und Getränke aus dem Rucksack; Ausrüstung: gute Schuhe und Regenzeug; bitte keine Haustiere mitbringen. Anmeldung und Infos bei Uwe Brötz unter Telefon (0 51 30) 37 36 93.