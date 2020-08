Pinguine sind kitzlig

Literarischer Abend unterm Schauer in Brelingen

Brelingen. Die hannoversche Vorleserin Vera Burmester lädt am 21. August zu einem bunten literarischen Abend ein. „Kultur unterm Schauer“ Hauptstraße 44 ist der alternative Veranstaltungsort der Brelinger Mitte. Wir treffen auf wundersame Begegnungen in Buchhandlungen, hören, was es Neues von Tieren gibt und treffen auf eine erste Liebe…..Prosa, Gedichte und Biobücher - von allem ein wenig! Bereits im letzten Jahr hatten wir das Vergnügen, während des „Artist in Residency“ Projekts Vera kennen zu lernen. Ihre originellen Miniaturen voller Esprit begeisterten die Zuschauer. Wir sind gespannt auf die für uns neue Fassette ihres künstlerischen Schaffens. Um die Sitzordnung nach den geltenden Hygieneregeln zu gestalten bitten wir alle Interessierten sich im Büro per E-Mail an info@brelinger-mitte.de mit den persönlichen Kontaktdaten anzumelden. Am Ausgang erheben wir ein freiwilliges Austrittsgeld.