Pkw-Aufbruch

Langenhagen. Unbekannte Täter haben am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen 11 und 11.30 Uhr an der Kar-Kellner-Straße die hintere Dreiecksscheibe auf der Beifahrerseite eines am Straßenrand abgestellten grauen Skoda Kamiq eingeschlagen und eine Handtasche aus dem Pkw entwendet. Die Schadenshöhe wird auf etwa 500 Euro geschätzt.