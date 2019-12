Pkw-Diebstahl nach Einbruch

Mellendorf. In der Nacht zum 28. November kam es in der Zeit zwischen 0.30 und 6.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte bohrten die Terrassentür zum

Einfamilienhaus auf. Während der Geschädigte im oberen Bereich schlief, entwendeten die Täter offensichtlich gezielt die Pkw-Schlüssel zu dem vor dem Haus stehenden neuwertigen Skoda Superb und entwendeten diesen. Der Pkw hat einen Wert von circa 50.000 Euro. Der geschätzte Schaden an der Tür ist mit etwa 200 Euro vergleichsweise gering. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.