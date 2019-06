Plätze frei

Mellendorf. Noch neun Plätze sind für den am Sonnabend, 8. Juni, stattfindenden Inlinekurs für Kinder und Erwachsene im Mellendorfer Eisstadion frei. Katja Bögelsack als erfahrene professionelle Trainerin leitet den Inlinekurs, der in der Zeit von 10 bis 13 Uhr stattfindet. Richtiges Inlinelaufen, Bremsen, Fallen und weitere Grundfertigkeiten werden an diesem Samstag vermittelt. Infos und Anmeldung unter www.eisstadion-wedemark.de oder Telefon (0 51 30) 9 59 40.