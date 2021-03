Planenschlitzer machen Beute

Gailhof. Ein Lkw-Fahrer hatte in der Nacht zum Mittwoch seinen Sattelzug auf einem Parkplatz am Hessenweg in Gailhof abgestellt. Zwischen 20 Uhr am Dienstagabend und 7 Uhr am Mittwochmorgen schlitzten unbekannte Täter zunächst die Plane des Sattelaufliegers auf um zu sehen, was dieser geladen hatte. Anschließend wurde mittels eines Radmutterschlüssels das Vorhängeschloß der Aufliegertüren aufgehebelt. Nach Öffnen der Türen wurden aus dem Laderaum drei Paletten mit jeweils 15 Flachbild-TVs im Gesamtwert von rund 20.000 Euro entwendet. Der Lkw-Fahrer hattvon der Tat nichts mitbekommen.Die Polizei Mellendorf bittet um sachdienliche Zeugenhinweise.