Planenschlitzer unterwegs

Gailhof. Unbekannte Täter schlitzten in der Nacht zu Sonntag die Plane eines auf dem Autohof am Hessenweg in Gailhof geparkten Lkw auf, um einen Blick auf die Ladung zu

erlangen. Vermutlich sahen sie von einem Diebstahl der Ladung ab, da ihnen die geladenen Paletten mit Getränkedosen nicht lukrativ genug oder der Abtransport zu schwierig erschien. Der verursachte Schaden ist gering.